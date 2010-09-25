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Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 25 сентября 2010
Вест Хэм
25.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
29'
Ф. Пикьонн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
Желтая карточка
К. Коул
Замена
Р. Ковач
️️️️
В. Обинна
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Крауч
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Р. Кин
️️️️
А. Леннон
Замена
К. Коул
️️️️
Ф. Пикьонн
Замена
П. Баррера
️️️️
К. Дайер
Желтая карточка
Л. Боа Морте
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пикьонн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Тоттенхэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Сандро
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
4-4-2
31
Грин
39
Гэббидон
4
Апсон
3
Да Кошта
2
Якобсен
18
Дайер
16
Нобл
8
Паркер
11
Боа Морте
11
Обинна
10
Пикьонн
3-4-2-1
23
Кудичини
4
Бассонг
14
Чорлука
21
Хаттон
12
Леннон
10
Модрич
23
Хаддлстоун
16
Дженас
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
11
Обинна
15
Ковач
15
Ковач
11
Обинна
18
Дайер
16
Баррера
16
Баррера
18
Дайер
10
Пикьонн
24
Коул
24
Коул
10
Пикьонн
8
ван дер Ваарт
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
10
Павлюченко
10
Павлюченко
15
Крауч
12
Леннон
7
Кин
7
Кин
12
Леннон
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
1
Марек Штех
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Сандро
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Сандро
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Аптон Парк
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