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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 18 декабря 2013
Тоттенхэм
18.12.2013, среда, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
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0
0
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0
0
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