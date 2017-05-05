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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 05 мая 2017
Вест Хэм
05.05.2017, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
65'
М. Ланзини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
90'
+4
Желтая карточка
К. Триппьер
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Ланзини
90'
+3
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Х. Кальери
89'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
А. Айю
84'
80'
Замена
К. Триппьер
️️️️
К. Уокер
73'
Замена
В. Янссен
️️️️
В. Ваньяма
Желтая карточка
С. Бирам
71'
67'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Я. Вертонген
Желтая карточка
М. Ланзини
66'
ГОЛ! 1:0!
М. Ланзини
Пас отдал
А. Айю
65'
Желтая карточка
У. Рид
39'
Желтая карточка
М. Нобл
15'
12'
Желтая карточка
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛП
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрик Дайер
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
41
Деклан Райс
ОП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Адриан
23
Рид
6
Фонте
39
Коллинс
3
Бирам
8
Куяте
3
Крессуэлл
16
Нобл
24
Айю
22
Ланзини
9
Кальери
4-2-3-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
15
Дайер
2
Ваньяма
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
22
Ланзини
6
Фернандес
6
Фернандес
22
Ланзини
24
Айю
23
Снодграсс
23
Снодграсс
24
Айю
9
Кальери
11
Флетчер
11
Флетчер
9
Кальери
2
Уокер
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Уокер
14
Вертонген
8
Дембеле
8
Дембеле
14
Вертонген
2
Ваньяма
14
Янссен
14
Янссен
2
Ваньяма
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
8
Софиан Фегули
ОП
41
Деклан Райс
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
41
Деклан Райс
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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