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Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 22 ноября 2015
Тоттенхэм
22.11.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
23'
Г. Кейн
34'
Т. Алдервейрелд
50'
Г. Кейн
84'
К. Уокер
87'
М. Ланзини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Г. Кейн
90'
87'
ГОЛ! 4:1!
М. Ланзини
Пас отдал
Н. Елавич
Замена
Д. Онома
️️️️
Х. Сон
85'
ГОЛ! 4:0!
К. Уокер
Пас отдал
Х. Сон
84'
80'
Замена
А. Сонг
️️️️
М. Нобл
76'
Желтая карточка
Д. Сахо
Желтая карточка
К. Уокер
76'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Д. Алли
71'
Желтая карточка
Д. Алли
67'
67'
Желтая карточка
М. Нобл
63'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Э. Кэрролл
63'
Замена
М. Сарате
️️️️
В. Мозес
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
50'
ГОЛ! 2:0!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
К. Эриксен
34'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
14
Вертонген
3
Роуз
2
Уокер
8
Дембеле
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
4-1-2-1-2
13
Адриан
6
Дженкинсон
23
Рид
5
Томкинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
11
Мозес
16
Нобл
22
Ланзини
25
Сахо
9
Кэрролл
8
Алли
8
Мэйсон
8
Мэйсон
8
Алли
9
Кейн
14
Кэрролл
14
Кэрролл
9
Кейн
7
Сон
17
Онома
17
Онома
7
Сон
16
Нобл
8
Сонг
8
Сонг
16
Нобл
9
Кэрролл
18
Елавич
18
Елавич
9
Кэрролл
11
Мозес
9
Сарате
9
Сарате
11
Мозес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Рафаэль Шпигель
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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