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Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 25 ноября 2012
Тоттенхэм
25.11.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
44'
Д. Дефо
58'
Г. Бэйл
64'
Д. Дефо
82'
Э. Кэрролл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Д. Дефо
90'
+4
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Сандро
86'
Травма
Сандро
85'
82'
ГОЛ! 3:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
М. Джарвис
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Леннон
79'
69'
Замена
К. Коул
️️️️
К. Нолан
ГОЛ! 3:0!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Леннон
64'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Демпси
58'
55'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Г. О'Нил
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Пас отдал
К. Уокер
44'
Желтая карточка
Д. Дефо
33'
32'
Замена
М. Джарвис
️️️️
М. Майга
29'
Желтая карточка
М. Нобл
7'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
30
Сандро
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
2
Клинт Демпси
АП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ПЗ
20
Модибо Майга
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
(К)
АП
19
Гари О'Нил
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
20
Джордж Монкур
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
14
Вертонген
20
Доусон
29
Колкер
2
Уокер
30
Сандро
23
Хаддлстоун
18
Бэйл
2
Демпси
12
Леннон
9
Дефо
4-2-3-1
22
Яскилайнен
17
О'Брайен
5
Томкинс
23
Рид
3
МакКартни
17
Диаме
16
Нобл
19
О'Нил
4
Нолан
20
Майга
9
Кэрролл
30
Сандро
8
Ливермор
8
Ливермор
30
Сандро
12
Леннон
8
Дембеле
8
Дембеле
12
Леннон
9
Дефо
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
9
Дефо
20
Майга
16
Джарвис
16
Джарвис
20
Майга
19
О'Нил
31
Тэйлор
31
Тэйлор
19
О'Нил
4
Нолан
24
Коул
24
Коул
4
Нолан
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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