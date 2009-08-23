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Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 23 августа 2009
Вест Хэм
23.08.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
52'
К. Коул
57'
Д. Дефо
82'
А. Леннон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
Желтая карточка
Ж. Фобер
+2
Замена
Ф. Ноубл
️️️️
Д. Коллисон
+1
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Л. Модрич
Замена
З. Хайнс
️️️️
С. Паркер
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Кин
ГОЛ! 1:2!
А. Леннон
Замена
Р. Ковач
️️️️
Л. Хименес
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
ГОЛ! 1:1!
Д. Дефо
ГОЛ! 1:0!
К. Коул
Пас отдал
Л. Хименес
Желтая карточка
Л. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
28
Джош Пейн
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Тоттенхэм
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
23
Спектор
4
Апсон
39
Коллинс
36
Фобер
8
Паркер
16
Нобл
10
Коллисон
19
Станислас
24
Коул
84
Хименес
4-4-2
23
Кудичини
14
Чорлука
4
Бассонг
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
10
Модрич
9
Дефо
7
Кин
84
Хименес
15
Ковач
15
Ковач
84
Хименес
8
Паркер
20
Хайнс
20
Хайнс
8
Паркер
10
Коллисон
18
Ноубл
18
Ноубл
10
Коллисон
10
Модрич
23
О'Хара
23
О'Хара
10
Модрич
7
Кин
15
Крауч
15
Крауч
7
Кин
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
Остались в запасе
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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