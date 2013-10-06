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Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 06 октября 2013
Тоттенхэм
06.10.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Вест Хэм
66'
У. Рид
72'
Р. Важ Те
79'
Р. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
90'
+1
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
М. Нобл
86'
Замена
Д. Коул
️️️️
Р. Важ Те
80'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
М. Диаме
Замена
Л. Холтби
️️️️
К. Ноутон
80'
79'
ГОЛ! 0:3!
Р. Моррисон
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
К. Эриксен
73'
72'
ГОЛ! 0:2!
Р. Важ Те
66'
ГОЛ! 0:1!
У. Рид
Пас отдал
К. Нолан
Замена
Э. Ламела
️️️️
Г. Сигурдссон
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Джо Коул
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
20
Доусон
26
Ноутон
8
Дембеле
18
Паулиньо
10
Сигурдссон
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Дефо
4-4-2
22
Яскилайнен
55
Демель
5
Томкинс
23
Рид
15
Рац
16
Нобл
4
Нолан
19
Даунинг
17
Диаме
12
Важ Те
11
Моррисон
26
Ноутон
90
Холтби
90
Холтби
26
Ноутон
10
Сигурдссон
9
Ламела
9
Ламела
10
Сигурдссон
24
Эриксен
9
Сольдадо
9
Сольдадо
24
Эриксен
17
Диаме
39
Коллинс
39
Коллинс
17
Диаме
16
Нобл
17
О'Брайен
17
О'Брайен
16
Нобл
12
Важ Те
12
Коул
12
Коул
12
Важ Те
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
13
Адриан
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Модибо Майга
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Модибо Майга
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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