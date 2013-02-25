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Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 25 февраля 2013
Вест Хэм
25.02.2013, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
25'
Э. Кэрролл (П)
58'
Д. Коул
13'
Г. Бэйл
76'
Г. Сигурдссон
90'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
90'
ГОЛ! 2:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
Т. Кэрролл
88'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
С. Паркер
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Диаме
84'
Желтая карточка
Д. Коллинс
82'
76'
ГОЛ! 2:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
С. Колкер
75'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
М. Дембеле
Замена
Э. Погатец
️️️️
Г. Демель
72'
Желтая карточка
Г. О'Нил
71'
Желтая карточка
М. Диаме
62'
Желтая карточка
Д. Коул
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коул
Пас отдал
Д. О'Брайен
58'
56'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Л. Холтби
Замена
М. Тэйлор
️️️️
К. Нолан
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Кэрролл
25'
13'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
7'
Желтая карточка
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Джо Коул
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
4-4-1-1
22
Яскилайнен
23
Рид
17
О'Брайен
39
Коллинс
55
Демель
16
Джарвис
17
Диаме
4
Нолан
19
О'Нил
12
Коул
9
Кэрролл
4-4-1-1
1
Льорис
2
Уокер
20
Доусон
29
Колкер
14
Вертонген
12
Леннон
8
Паркер
8
Дембеле
90
Холтби
18
Бэйл
25
Адебайор
55
Демель
2
Погатец
2
Погатец
55
Демель
4
Нолан
31
Тэйлор
31
Тэйлор
4
Нолан
17
Диаме
10
Коллисон
10
Коллисон
17
Диаме
8
Паркер
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Паркер
8
Дембеле
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Дембеле
90
Холтби
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
90
Холтби
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Аптон Парк
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