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Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 11 апреля 2009
Тоттенхэм
11.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
67'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
+3
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
М. Нобл
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Д. Тристан
Замена
С. Нсереко
️️️️
Д. Томкинс
Замена
К. Дайер
️️️️
Л. Боа Морте
ГОЛ! 1:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Л. Нилл
Желтая карточка
Д. Зокора
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Бент
Замена
Д. Зокора
️️️️
Д. Дженас
+1
Желтая карточка
Л. Боа Морте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
2
Лукас Нилл
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Бондз Нгала
ЦЗ
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
18
Кирон Дайер
ЛП
28
Джош Пейн
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
39
Вудгейт
26
Кинг
14
Чорлука
10
Модрич
16
Дженас
23
Хаддлстоун
12
Леннон
7
Кин
10
Бент
4-3-1-2
31
Грин
39
Коллинс
4
Апсон
5
Томкинс
6
Илунга
11
Боа Морте
2
Нилл
16
Нобл
19
Станислас
10
Ди Микеле
0
Тристан
16
Дженас
16
Зокора
16
Зокора
16
Дженас
10
Бент
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Бент
5
Томкинс
0
Нсереко
0
Нсереко
5
Томкинс
11
Боа Морте
18
Дайер
18
Дайер
11
Боа Морте
0
Тристан
20
Сирс
20
Сирс
0
Тристан
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
28
Джош Пейн
ЦП
5
Бондз Нгала
ЦЗ
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
28
Джош Пейн
ЦП
5
Бондз Нгала
ЦЗ
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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