«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.50

16 января 2026 9:14
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
17 янв. 2026, суббота 15:30 | Англия. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Обе забьют – да
Сделать ставку

17 января в рамках 22 тура английской Премьер-лиги состоится манчестерское дерби, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Команды подходят к матчу в разном турнирном положении, но обе демонстрируют стабильность в атаке. Для хозяев встреча имеет важное значение в борьбе за еврокубковые позиции, тогда как гости продолжают погоню за лидером чемпионата.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает 7 место в таблице. Команда сыграла вничью три последних матча чемпионата, регулярно забивая, но при этом допуская ошибки в обороне. В девяти последних турах АПЛ «Юнайтед» неизменно отличается забитыми мячами, однако в последних пяти играх пропустил столько же, сколько и забил. Это говорит о балансе, который часто склоняется в сторону результативных ничьих.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет вторым с 43 очками и остается самой результативной командой лиги. В последних пяти матчах команда забила 14 мячей, пропустив всего три. Несмотря на серию из трех ничьих в чемпионате, «Сити» сохраняет высокое качество игры в атаке и редко уходит с поля без забитого гола. В гостевых матчах против «Юнайтед» команда также чувствует себя уверенно.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем 1.20 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр
  • 3 ничьи подряд в АПЛ

«Манчестер Сити»

  • Не проигрывает в 13 последних матчах
  • В среднем 2.80 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Юнайтед»

Личные встречи
42% (21)
12% (6)
46% (23)
62
Забитых мячей
80
1.24
В среднем за матч
1.6
4:3
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Сити
3 : 0
14.09.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
06.04.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Сити
1 : 2
15.12.2024
Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англии, Финал
Манчестер Сити
1 : 1
10.08.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, Финал
Манчестер Сити
1 : 2
25.05.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Сити
3 : 1
03.03.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
29.10.2023
Манчестер Сити
Англия. Кубок, Финал
Манчестер Сити
2 : 1
03.06.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
14.01.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
6 : 3
02.10.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Сити
4 : 1
06.03.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 2
06.11.2021
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Сити
0 : 2
07.03.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
0 : 2
06.01.2021
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
12.12.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
08.03.2020
Манчестер Сити
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Манчестер Сити
0 : 1
29.01.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 3
07.01.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Сити
1 : 2
07.12.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 2
24.04.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Сити
3 : 1
11.11.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
2 : 3
07.04.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
10.12.2017
Манчестер Сити
Международный кубок чемпионов,
Манчестер Сити
0 : 2
21.07.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
0 : 0
27.04.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 0
26.10.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
10.09.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
0 : 1
20.03.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
25.10.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 2
12.04.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Сити
1 : 0
02.11.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.03.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Манчестер Сити
4 : 1
22.09.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
08.04.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Сити
2 : 3
09.12.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Сити
1 : 0
30.04.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
2 : 3
08.01.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 6
23.10.2011
Манчестер Сити
Суперкубок Англии, Финал
Манчестер Юнайтед
3 : 2
07.08.2011
Манчестер Сити
Англия. Кубок, 1/2 финала
Манчестер Сити
1 : 0
16.04.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
12.02.2011
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Манчестер Сити
0 : 0
10.11.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
0 : 1
17.04.2010
Манчестер Юнайтед
Кубок Английской лиги, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
3 : 1
27.01.2010
Манчестер Сити
Кубок Английской лиги, 1/2 финала
Манчестер Сити
2 : 1
19.01.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 3
20.09.2009
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
10.05.2009
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Сити
0 : 1
30.11.2008
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
10.02.2008
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Сити
1 : 0
19.08.2007
Манчестер Юнайтед
Показать все

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и регулярно забивают даже в матчах против топ-соперников. «Юнайтед» стабилен дома, но «Сити» превосходит по качеству игры и эффективности впереди. Учитывая дерби, высокая интенсивность и обмен голами выглядят наиболее вероятным сценарием, при этом гости имеют больше шансов не проиграть.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.50
  • Фора «Манчестер Сити» (0) – коэффициент 1.85

1.50
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
