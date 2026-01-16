17 января в рамках 22 тура английской Премьер-лиги состоится манчестерское дерби, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Команды подходят к матчу в разном турнирном положении, но обе демонстрируют стабильность в атаке. Для хозяев встреча имеет важное значение в борьбе за еврокубковые позиции, тогда как гости продолжают погоню за лидером чемпионата.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает 7 место в таблице. Команда сыграла вничью три последних матча чемпионата, регулярно забивая, но при этом допуская ошибки в обороне. В девяти последних турах АПЛ «Юнайтед» неизменно отличается забитыми мячами, однако в последних пяти играх пропустил столько же, сколько и забил. Это говорит о балансе, который часто склоняется в сторону результативных ничьих.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет вторым с 43 очками и остается самой результативной командой лиги. В последних пяти матчах команда забила 14 мячей, пропустив всего три. Несмотря на серию из трех ничьих в чемпионате, «Сити» сохраняет высокое качество игры в атаке и редко уходит с поля без забитого гола. В гостевых матчах против «Юнайтед» команда также чувствует себя уверенно.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем 1.20 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

3 ничьи подряд в АПЛ

«Манчестер Сити»