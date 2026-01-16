17 января в рамках 22 тура английской Премьер-лиги состоится манчестерское дерби, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Команды подходят к матчу в разном турнирном положении, но обе демонстрируют стабильность в атаке. Для хозяев встреча имеет важное значение в борьбе за еврокубковые позиции, тогда как гости продолжают погоню за лидером чемпионата.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает 7 место в таблице. Команда сыграла вничью три последних матча чемпионата, регулярно забивая, но при этом допуская ошибки в обороне. В девяти последних турах АПЛ «Юнайтед» неизменно отличается забитыми мячами, однако в последних пяти играх пропустил столько же, сколько и забил. Это говорит о балансе, который часто склоняется в сторону результативных ничьих.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» идет вторым с 43 очками и остается самой результативной командой лиги. В последних пяти матчах команда забила 14 мячей, пропустив всего три. Несмотря на серию из трех ничьих в чемпионате, «Сити» сохраняет высокое качество игры в атаке и редко уходит с поля без забитого гола. В гостевых матчах против «Юнайтед» команда также чувствует себя уверенно.
Факты о командах
«Манчестер Юнайтед»
- Забивает в 10 матчах подряд
- В среднем 1.20 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр
- 3 ничьи подряд в АПЛ
«Манчестер Сити»
- Не проигрывает в 13 последних матчах
- В среднем 2.80 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр
- Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Юнайтед»
Личные встречи
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Международный кубок чемпионов,
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Англия. Кубок, 1/32 финала
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Англия. Кубок, 1/2 финала
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Кубок Английской лиги, 1/2 финала
Кубок Английской лиги, 1/2 финала
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и регулярно забивают даже в матчах против топ-соперников. «Юнайтед» стабилен дома, но «Сити» превосходит по качеству игры и эффективности впереди. Учитывая дерби, высокая интенсивность и обмен голами выглядят наиболее вероятным сценарием, при этом гости имеют больше шансов не проиграть.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.50
- Фора «Манчестер Сити» (0) – коэффициент 1.85