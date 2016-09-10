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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 10 сентября 2016
Манчестер Юнайтед
10.09.2016, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
42'
З. Ибрагимович
15'
К. Де Брюйне
36'
К. Ихеначо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
90'
+5
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
К. Де Брюйне
Желтая карточка
У. Руни
83'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Л. Шоу
81'
60'
Замена
Л. Сане
️️️️
Р. Стерлинг
53'
Замена
Фернандо
️️️️
К. Ихеначо
Желтая карточка
М. Феллайни
52'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
51'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Лингард
46'
Замена
А. Эррера
️️️️
Г. Мхитарян
46'
Желтая карточка
Э. Байи
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
42'
41'
Желтая карточка
Д. Сильва
36'
ГОЛ! 0:2!
К. Ихеначо
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
К. Ихеначо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
3
Нолито
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
17
Блинд
23
Шоу
3
Байи
25
Валенсия
25
Феллайни
22
Мхитарян
8
Погба
77
Лингард
32
Руни
11
Ибрагимович
4-1-3-2
1
Браво
3
Санья
6
Стоунз
30
Отаменди
11
Коларов
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
3
Нолито
17
Ихеначо
11
Де Брюйне
22
Мхитарян
21
Эррера
21
Эррера
22
Мхитарян
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
77
Лингард
23
Шоу
9
Марсьяль
9
Марсьяль
23
Шоу
11
Де Брюйне
5
Сабалета
5
Сабалета
11
Де Брюйне
17
Ихеначо
5
Фернандо
5
Фернандо
17
Ихеначо
19
Стерлинг
10
Сане
10
Сане
19
Стерлинг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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