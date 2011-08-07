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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 07 августа 2011
Манчестер Юнайтед
07.08.2011, воскресенье, 17:30
Суперкубок Англии, Финал
3 : 2
Завершен
Манчестер Сити
55'
К. Смоллинг
61'
Нани
90+4'
Нани
38'
Д. Лескотт
45+1'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
ГОЛ! 3:2!
Нани
Пас отдал
У. Руни
+4
Замена
Г. Клиши
️️️️
А. Коларов
Замена
Рафаэл
️️️️
П. Эвра
Желтая карточка
В. Компани
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
А. Коларов
Замена
Г. Бэрри
️️️️
М. Балотелли
ГОЛ! 2:2!
Нани
Желтая карточка
Д. Милнер
ГОЛ! 1:2!
К. Смоллинг
Пас отдал
Э. Янг
Замена
Д. Эванс
️️️️
Н. Видич
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Р. Фердинанд
+1
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Милнер
Желтая карточка
П. Эвра
ГОЛ! 0:1!
Д. Лескотт
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
Я. Туре
Желтая карточка
М. Ричардс
Желтая карточка
Андерсон
20'
19'
Желтая карточка
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Крис Смоллинг
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ПЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Майка Ричардс
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
11
Александар Коларов
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3-2-2-1-1
43
Де Хеа
6
Смоллинг
15
Видич
5
Фердинанд
15
Янг
27
Эвра
28
Андерсон
16
Кэррик
17
Нани
32
Руни
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
15
Лескотт
4
Ричардс
20
Милнер
42
Туре
34
Де Йонг
21
Сильва
10
Джеко
45
Балотелли
15
Видич
35
Эванс
35
Эванс
15
Видич
5
Фердинанд
4
Джонс
4
Джонс
5
Фердинанд
27
Эвра
2
Рафаэл
2
Рафаэл
27
Эвра
11
Коларов
3
Клиши
3
Клиши
11
Коларов
45
Балотелли
18
Бэрри
18
Бэрри
45
Балотелли
20
Милнер
11
Джонсон
11
Джонсон
20
Милнер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:55 (прямая)
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