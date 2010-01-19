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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 января 2010
Манчестер Сити
19.01.2010, вторник, 23:00
Кубок Английской лиги, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
43'
К. Тевес (П)
64'
К. Тевес
18'
Р. Гиггз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
М. Диуф
️️️️
Рафаэл
Замена
П. Скоулз
️️️️
Л. Валенсия
Замена
М. Сильвинью
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Замена
Б. Мварувари
️️️️
К. Тевес
Замена
М. Оуэн
️️️️
Андерсон
Замена
Н. Онуоха
️️️️
Д. Боята
ГОЛ! 2:1!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Боята
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Тевес
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
Э. ван дер Сар
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гиггз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
(К)
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
28
Андерсон
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
(К)
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Фабио
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
22
Гарридо
28
Боята
4
Компани
4
Ричардс
5
Сабалета
34
Де Йонг
18
Бэрри
98
Райт-Филлипс
39
Беллами
32
Тевес
4-3-2-1
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
30
Браун
30
Эванс
27
Эвра
24
Флетчер
16
Кэррик
11
Гиггз
25
Валенсия
28
Андерсон
32
Руни
98
Райт-Филлипс
0
Сильвинью
0
Сильвинью
98
Райт-Филлипс
28
Боята
5
Онуоха
5
Онуоха
28
Боята
32
Тевес
25
Мварувари
25
Мварувари
32
Тевес
25
Валенсия
22
Скоулз
22
Скоулз
25
Валенсия
28
Андерсон
10
Оуэн
10
Оуэн
28
Андерсон
2
Рафаэл
92
Диуф
92
Диуф
2
Рафаэл
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
28
Стюарт Тэйлор
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Фабио
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Фабио
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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