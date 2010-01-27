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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 27 января 2010
Манчестер Юнайтед
27.01.2010, среда, 23:00
Кубок Английской лиги, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
53'
П. Скоулз
70'
М. Кэррик
90+2'
У. Руни
77'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
ГОЛ! 3:1!
У. Руни
Пас отдал
Р. Гиггз
+2
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Нани
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Тевес
Пас отдал
К. Беллами
Замена
У. Браун
️️️️
Рафаэл
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
ГОЛ! 2:0!
М. Кэррик
Пас отдал
Д. Флетчер
Желтая карточка
Нани
Замена
С. Айрленд
️️️️
Х. Гарридо
ГОЛ! 1:0!
П. Скоулз
Желтая карточка
К. Тевес
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
П. Скоулз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛВ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
4-3-2-1
1
ван дер Сар
27
Эвра
30
Эванс
5
Фердинанд
2
Рафаэл
22
Скоулз
24
Флетчер
16
Кэррик
11
Гиггз
17
Нани
32
Руни
4-3-2-1
24
Гивен
4
Ричардс
4
Компани
28
Боята
22
Гарридо
5
Сабалета
34
Де Йонг
18
Бэрри
98
Райт-Филлипс
39
Беллами
32
Тевес
2
Рафаэл
30
Браун
30
Браун
2
Рафаэл
17
Нани
25
Валенсия
25
Валенсия
17
Нани
22
Гарридо
7
Айрленд
7
Айрленд
22
Гарридо
98
Райт-Филлипс
25
Адебайор
25
Адебайор
98
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
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