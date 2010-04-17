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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 апреля 2010
Манчестер Сити
17.04.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
90+3'
П. Скоулз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
+3
ГОЛ! 0:1!
П. Скоулз
Пас отдал
П. Эвра
Замена
Г. Обертан
️️️️
Л. Валенсия
Замена
С. Айрленд
️️️️
Н. Де Йонг
Желтая карточка
П. Эвра
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Д. Бербатов
️️️️
У. Руни
Замена
П. Виейра
️️️️
А. Джонсон
Замена
Нани
️️️️
Д. Гибсон
Желтая карточка
А. Джонсон
Желтая карточка
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
12
Гуннар Нильсен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
3
Бридж
4
Компани
2
Туре
5
Онуоха
39
Беллами
18
Бэрри
34
Де Йонг
11
Джонсон
25
Адебайор
32
Тевес
4-3-2-1
1
ван дер Сар
0
Невилл
15
Видич
35
Эванс
27
Эвра
24
Гибсон
22
Скоулз
24
Флетчер
25
Валенсия
11
Гиггз
32
Руни
25
Адебайор
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
25
Адебайор
11
Джонсон
0
Виейра
0
Виейра
11
Джонсон
34
Де Йонг
7
Айрленд
7
Айрленд
34
Де Йонг
25
Валенсия
32
Обертан
32
Обертан
25
Валенсия
24
Гибсон
17
Нани
17
Нани
24
Гибсон
32
Руни
10
Бербатов
10
Бербатов
32
Руни
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
12
Гуннар Нильсен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
12
Гуннар Нильсен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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