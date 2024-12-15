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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 декабря 2024
Манчестер Сити
15.12.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
37'
Й. Гвардиол
88'
Б. Фернандеш (П)
90'
А. Диалло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
90'
+1
Замена
В. Линделеф
️️️️
А. Диалло
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Диалло
Пас отдал
Л. Мартинес
Замена
Савиньо
️️️️
И. Гюндоган
89'
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Фернандеш
78'
Замена
Антони
️️️️
Н. Мазрауи
78'
Замена
Л. Йоро
️️️️
М. де Лигт
78'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ж. Доку
77'
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Де Брюйне
68'
40'
Желтая карточка
Р. Хойлунд
Желтая карточка
К. Уокер
40'
ГОЛ! 1:0!
Й. Гвардиол
Пас отдал
К. Де Брюйне
37'
14'
Замена
К. Мэйну
️️️️
М. Маунт
12'
Травма
М. Маунт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
17
Савиньо
ПВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
3
Диаш
24
Гвардиол
2
Уокер
27
Нуньес
20
Гюндоган
47
Фоден
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
11
Доку
3-3-3-1
24
Онана
4
де Лигт
6
Мартинес
5
Магуайр
3
Мазрауи
5
Угарте
2
Далот
16
Диалло
7
Маунт
8
Фернандеш
19
Хойлунд
26
Де Брюйне
8
Ковачич
8
Ковачич
26
Де Брюйне
11
Доку
10
Грилиш
10
Грилиш
11
Доку
20
Гюндоган
17
Савиньо
17
Савиньо
20
Гюндоган
16
Диалло
3
Линделеф
3
Линделеф
16
Диалло
4
де Лигт
15
Йоро
15
Йоро
4
де Лигт
7
Маунт
37
Мэйну
37
Мэйну
7
Маунт
3
Мазрауи
7
Антони
7
Антони
3
Мазрауи
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
5
14
Офсайды
0
6
Количество передач
491
467
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.99
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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