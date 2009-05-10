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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 10 мая 2009
Манчестер Юнайтед
10.05.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
20'
К. Роналду
45'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Робиньо
Замена
М. Петров
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Д. Эванс
Замена
В. Божинов
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
У. Руни
️️️️
П. Джи Сун
Замена
П. Скоулз
️️️️
К. Роналду
Желтая карточка
Д. Флетчер
ГОЛ! 2:0!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Бербатов
Желтая карточка
С. Айрленд
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
33
Пак Джи Сун
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
8
Элано
ЛП
4
Венсан Компани
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Стивен Айрленд
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-3-3
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
35
Эванс
2
Фабио
11
Гиггз
24
Флетчер
33
Пак Джи Сун
7
Роналду
32
Тевес
10
Бербатов
4-4-2
24
Гивен
4
Ричардс
5
Онуоха
22
Данн
3
Бридж
7
Айрленд
4
Компани
34
Де Йонг
8
Элано
70
Робиньо
10
Кайседо
35
Эванс
16
О'Ши
16
О'Ши
35
Эванс
7
Роналду
22
Скоулз
22
Скоулз
7
Роналду
33
Пак Джи Сун
32
Руни
32
Руни
33
Пак Джи Сун
34
Де Йонг
19
Петров
19
Петров
34
Де Йонг
70
Робиньо
17
Эванс
17
Эванс
70
Робиньо
10
Кайседо
86
Божинов
86
Божинов
10
Кайседо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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