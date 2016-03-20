Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 марта 2016
Манчестер Сити
20.03.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
16'
М. Рэшфорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
84'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
М. Дармиан
83'
Травма
М. Дармиан
Желтая карточка
Э. Мангала
76'
70'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Х. Мата
63'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
М. Рохо
Замена
В. Бони
️️️️
М. Демичелис
53'
Замена
В. Кабальеро
️️️️
Д. Харт
50'
Травма
Д. Харт
49'
Замена
Фернандо
️️️️
Р. Стерлинг
26'
Травма
Р. Стерлинг
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Х. Мата
10'
Желтая карточка
К. Смоллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
(К)
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
(К)
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Ману Гарсия
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Харт
3
Санья
5
Мангала
2
Демичелис
3
Клиши
16
Навас
5
Фернандиньо
42
Туре
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Агуэро
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
5
Рохо
6
Смоллинг
17
Блинд
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
9
Рэшфорд
64
Мата
77
Лингард
9
Марсьяль
1
Харт
13
Кабальеро
13
Кабальеро
1
Харт
19
Стерлинг
5
Фернандо
5
Фернандо
19
Стерлинг
2
Демичелис
2
Бони
2
Бони
2
Демичелис
36
Дармиан
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
36
Дармиан
64
Мата
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
64
Мата
5
Рохо
25
Валенсия
25
Валенсия
5
Рохо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
5
Ману Гарсия
АП
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
09:23
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
15 ноября
5
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
15 ноября
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
15 ноября
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
09:23
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
15 ноября
5
Почеттино усложнит жизнь игрокам «Манчестер Юнайтед»
15 ноября
3
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+