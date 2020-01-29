Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 29 января 2020
Манчестер Сити
29.01.2020, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
35'
Н. Матич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
90'
+3
Замена
Д. Стоунз
️️️️
К. Де Брюйне
90'
+1
79'
Замена
Х. Мата
️️️️
Л. Шоу
76'
Вторая желтая
Н. Матич
Замена
Д. Сильва
️️️️
Р. Марез
68'
65'
Замена
А. Перейра
️️️️
Д. Лингард
Желтая карточка
Родри
57'
51'
Желтая карточка
Н. Матич
46'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Гринвуд
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
7
Фред
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
77
Джесси Лингард
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
3-1-1-3-2
1
Браво
2
Уокер
30
Отаменди
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
10
Агуэро
20
Силва
3-3-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Магуайр
3
Линделеф
29
Ван-Биссака
18
Матич
33
Уильямс
11
Гринвуд
7
Фред
77
Лингард
9
Марсьяль
11
Де Брюйне
6
Стоунз
6
Стоунз
11
Де Брюйне
26
Марез
21
Сильва
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
11
Гринвуд
7
Джеймс
7
Джеймс
11
Гринвуд
77
Лингард
8
Перейра
8
Перейра
77
Лингард
23
Шоу
64
Мата
64
Мата
23
Шоу
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
10:29
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
13
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
10:29
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
21 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+