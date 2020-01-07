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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 07 января 2020
Манчестер Юнайтед
07.01.2020, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
70'
М. Рэшфорд
17'
Б. Силва
33'
Р. Марез
39'
А. Перейра (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
82'
Желтая карточка
К. Уокер
Желтая карточка
Б. Уильямс
73'
ГОЛ! 1:3!
М. Рэшфорд
Пас отдал
М. Гринвуд
70'
63'
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
Фред
52'
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
А. Перейра
Желтая карточка
Д. Лингард
35'
33'
ГОЛ! 0:2!
Р. Марез
Пас отдал
Б. Силва
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
33
Уильямс
3
Линделеф
4
Джонс
29
Ван-Биссака
11
Гринвуд
7
Фред
77
Лингард
8
Перейра
7
Джеймс
9
Рэшфорд
3-1-2-3-1
1
Браво
2
Уокер
30
Отаменди
23
Менди
16
Родри
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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