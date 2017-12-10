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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 10 декабря 2017
Манчестер Юнайтед
10.12.2017, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
45+2'
М. Рэшфорд
43'
Д. Сильва
54'
Н. Отаменди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Желтая карточка
Э. Янг
90'
88'
Замена
Б. Силва
️️️️
Л. Сане
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Эррера
82'
Желтая карточка
А. Эррера
79'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Д. Лингард
76'
73'
Желтая карточка
Д. Сильва
Желтая карточка
М. Рэшфорд
63'
59'
Замена
Э. Мангала
️️️️
Г. Жезус
54'
ГОЛ! 1:2!
Н. Отаменди
Замена
В. Линделеф
️️️️
М. Рохо
46'
46'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
В. Компани
ГОЛ! 1:1!
М. Рэшфорд
45'
+2
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Н. Отаменди
Желтая карточка
М. Рохо
36'
4'
Желтая карточка
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
18
Фабиан Делф
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
5
Рохо
25
Валенсия
18
Матич
21
Эррера
9
Марсьяль
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Лукаку
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
4
Компани
18
Делф
5
Фернандиньо
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
9
Жезус
11
Де Брюйне
5
Рохо
3
Линделеф
3
Линделеф
5
Рохо
21
Эррера
64
Мата
64
Мата
21
Эррера
77
Лингард
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
77
Лингард
9
Жезус
5
Мангала
5
Мангала
9
Жезус
4
Компани
20
Гюндоган
20
Гюндоган
4
Компани
10
Сане
20
Силва
20
Силва
10
Сане
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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