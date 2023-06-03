Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 03 июня 2023
Манчестер Сити
03.06.2023, суббота, 17:00
Англия. Кубок, Финал
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
1'
И. Гюндоган
51'
И. Гюндоган
33'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
К. Уокер
90'
+5
Желтая карточка
Родри
90'
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Грилиш
89'
83'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
В. Линделеф
Желтая карточка
С. Ортега
81'
79'
Желтая карточка
Фред
78'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Д. Санчо
Замена
Ф. Фоден
️️️️
К. Де Брюйне
76'
62'
Замена
️️️️
К. Эриксен
ГОЛ! 2:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
К. Де Брюйне
51'
45'
+4
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
К. Де Брюйне
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ортега
3
Диаш
28
Аканджи
6
Стоунз
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
19
Варан
23
Шоу
5
Каземиро
7
Фред
19
Санчо
24
Эриксен
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
10
Грилиш
15
Аке
15
Аке
10
Грилиш
2
Уокер
14
Ляпорт
14
Ляпорт
2
Уокер
26
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
26
Де Брюйне
29
Линделеф
8
Мактоминей
8
Мактоминей
29
Линделеф
19
Санчо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
19
Санчо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
10
Коул Палмер
ПВ
31
Эдерсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
31
Эдерсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
14:00
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
14:00
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+