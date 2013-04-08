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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 08 апреля 2013
Манчестер Юнайтед
08.04.2013, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
59'
Ф. Джонс
51'
Д. Милнер
78'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Желтая карточка
Л. Валенсия
90'
+4
90'
+4
Замена
Х. Гарсия
️️️️
К. Тевес
Желтая карточка
Рафаэл
90'
+3
Замена
С. Кагава
️️️️
Э. Янг
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
90'
Желтая карточка
Г. Бэрри
90'
Замена
Д. Лескотт
️️️️
Д. Сильва
85'
Желтая карточка
К. Тевес
Замена
Чичарито
️️️️
У. Руни
85'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Д. Уэлбек
80'
78'
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
72'
Замена
С. Агуэро
️️️️
С. Насри
ГОЛ! 1:1!
Ф. Джонс
Пас отдал
Р. ван Перси
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Милнер
Пас отдал
С. Насри
42'
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
У. Руни
32'
29'
Желтая карточка
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-3-1-3
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
5
Фердинанд
27
Эвра
16
Кэррик
2
Рафаэл
11
Гиггз
18
Уэлбек
32
Руни
32
ван Перси
4-2-2-1-1
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
22
Настасич
3
Клиши
42
Туре
18
Бэрри
20
Милнер
14
Насри
21
Сильва
32
Тевес
15
Янг
10
Кагава
10
Кагава
15
Янг
18
Уэлбек
25
Валенсия
25
Валенсия
18
Уэлбек
32
Руни
14
Чичарито
14
Чичарито
32
Руни
21
Сильва
15
Лескотт
15
Лескотт
21
Сильва
32
Тевес
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
32
Тевес
14
Насри
10
Агуэро
10
Агуэро
14
Насри
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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