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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 06 ноября 2021
Манчестер Юнайтед
06.11.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
7'
Э. Байи (АГ)
45'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Желтая карточка
К. Роналду
90'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Фред
80'
Замена
А. Теллес
️️️️
Л. Шоу
73'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
М. Гринвуд
67'
58'
Желтая карточка
Б. Силва
48'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Замена
Д. Санчо
️️️️
Э. Байи
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Б. Силва
Пас отдал
Ж. Канселу
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Байи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
29
Линделеф
3
Байи
5
Магуайр
23
Шоу
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
7
Фред
8
Фернандеш
11
Гринвуд
7
Роналду
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
20
Силва
47
Фоден
9
Жезус
23
Шоу
13
Теллес
13
Теллес
23
Шоу
7
Фред
6
ван де Бек
6
ван де Бек
7
Фред
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
3
Байи
19
Санчо
19
Санчо
3
Байи
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
Дин Хендерсон
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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