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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 10 августа 2024
Манчестер Сити
10.08.2024, суббота, 17:00
Суперкубок Англии, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Манчестер Юнайтед
89'
Б. Силва
82'
А. Гарначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
ГОЛ!
М. Аканджи
7:6
Пенальти не реализован!
Д. Эванс
ГОЛ!
Р. Диаш
6:6
ГОЛ!
Л. Мартинес
5:6
ГОЛ!
М. Нуньес
5:5
ГОЛ!
С. Мактоминей
4:5
ГОЛ!
Эдерсон
4:4
ГОЛ!
Каземиро
3:4
ГОЛ!
Савиньо
3:3
Пенальти не реализован!
Д. Санчо
ГОЛ!
Э. Холанд
2:3
ГОЛ!
А. Гарначо
1:3
ГОЛ!
К. Де Брюйне
1:2
ГОЛ!
Д. Далот
0:2
Пенальти не реализован!
Б. Силва
ГОЛ!
Б. Фернандеш
0:1
Замена
Н. Аке
️️️️
Й. Гвардиол
90'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
О. Бобб
90'
ГОЛ! 1:1!
Б. Силва
Пас отдал
О. Бобб
89'
Желтая карточка
Б. Силва
85'
83'
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Рэшфорд
82'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарначо
Пас отдал
Б. Фернандеш
Замена
Б. Силва
️️️️
Д. Макэйти
80'
Желтая карточка
М. Нуньес
68'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Н. О'Райли
63'
Замена
Савиньо
️️️️
Ж. Доку
63'
59'
Замена
Т. Колльер
️️️️
К. Мэйну
59'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Г. Магуайр
59'
Замена
А. Гарначо
️️️️
А. Диалло
58'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
М. Маунт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К)
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
17
Савиньо
ПВ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-2-2
31
Эдерсон
24
Гвардиол
3
Диаш
25
Аканджи
82
Льюис
8
Ковачич
33
О'Райли
24
Макэйти
14
Бобб
9
Холанд
11
Доку
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
35
Эванс
5
Магуайр
6
Мартинес
5
Каземиро
37
Мэйну
16
Диалло
7
Маунт
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
24
Гвардиол
15
Аке
15
Аке
24
Гвардиол
33
О'Райли
27
Нуньес
27
Нуньес
33
О'Райли
24
Макэйти
20
Силва
20
Силва
24
Макэйти
14
Бобб
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
14
Бобб
11
Доку
17
Савиньо
17
Савиньо
11
Доку
37
Мэйну
15
Колльер
15
Колльер
37
Мэйну
7
Маунт
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Маунт
16
Диалло
17
Гарначо
17
Гарначо
16
Диалло
9
Рэшфорд
19
Санчо
19
Санчо
9
Рэшфорд
5
Магуайр
28
Пельистри
28
Пельистри
5
Магуайр
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Алтай Баиндыр
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
9
Офсайды
2
3
Количество передач
504
400
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Уэмбли
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