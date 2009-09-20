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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 20 сентября 2009
Манчестер Юнайтед
20.09.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 3
Завершен
Манчестер Сити
2'
У. Руни
49'
Д. Флетчер
81'
Д. Флетчер
90+6'
М. Оуэн
16'
Г. Бэрри
52'
К. Беллами
90'
К. Беллами
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
ГОЛ! 4:3!
М. Оуэн
Пас отдал
Р. Гиггз
+6
ГОЛ! 3:3!
К. Беллами
Замена
М. Петров
️️️️
Н. Де Йонг
ГОЛ! 3:2!
Д. Флетчер
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Д. О'Ши
Желтая карточка
К. Беллами
ГОЛ! 2:2!
К. Беллами
ГОЛ! 2:1!
Д. Флетчер
Пас отдал
Р. Гиггз
Желтая карточка
Н. Видич
Желтая карточка
Андерсон
Желтая карточка
К. Тевес
16'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэрри
Пас отдал
К. Тевес
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПАЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛАЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПАЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
АП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
36
Джаван Видаль
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
2-2-4-2
12
Фостер
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
16
О'Ши
33
Пак Джи Сун
28
Андерсон
11
Гиггз
24
Флетчер
10
Бербатов
32
Руни
2-2-4-1-1
24
Гивен
15
Лескотт
2
Туре
4
Ричардс
3
Бридж
98
Райт-Филлипс
7
Айрленд
18
Бэрри
39
Беллами
34
Де Йонг
32
Тевес
16
О'Ши
25
Валенсия
25
Валенсия
16
О'Ши
10
Бербатов
10
Оуэн
10
Оуэн
10
Бербатов
34
Де Йонг
19
Петров
19
Петров
34
Де Йонг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
36
Джаван Видаль
ЦЗ
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
36
Джаван Видаль
ЦЗ
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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