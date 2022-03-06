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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 марта 2022
Манчестер Сити
06.03.2022, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
5'
К. Де Брюйне
28'
К. Де Брюйне
68'
Р. Марез
90+3'
Р. Марез
22'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 4:1!
Р. Марез
90'
+3
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
80'
ГОЛ! 3:1!
Р. Марез
Пас отдал
К. Де Брюйне
68'
64'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
П. Погба
64'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Э. Эланга
63'
Желтая карточка
Г. Магуайр
ГОЛ! 2:1!
К. Де Брюйне
28'
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Санчо
Пас отдал
П. Погба
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Б. Силва
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
64
Хуан Мата
АП
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
14
Ляпорт
6
Стоунз
2
Уокер
16
Родри
10
Грилиш
20
Силва
26
Марез
47
Фоден
26
Де Брюйне
4-3-3
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
13
Теллес
8
Мактоминей
7
Фред
8
Погба
19
Санчо
8
Фернандеш
19
Эланга
26
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
8
Погба
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
8
Погба
19
Эланга
77
Лингард
77
Лингард
19
Эланга
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Лайам Делап
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Лайам Делап
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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