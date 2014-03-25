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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 25 марта 2014
Манчестер Юнайтед
25.03.2014, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
1'
Э. Джеко
56'
Э. Джеко
90'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
90'
ГОЛ! 0:3!
Я. Туре
79'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Джеко
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
76'
74'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
69'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Х. Навас
Замена
Л. Валенсия
️️️️
М. Феллайни
67'
56'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Насри
Замена
С. Кагава
️️️️
Т. Клеверли
46'
45'
+3
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
М. Феллайни
30'
Желтая карточка
Д. Уэлбек
16'
13'
Желтая карточка
В. Компани
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-1-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
4
Джонс
5
Фердинанд
2
Рафаэл
16
Кэррик
25
Феллайни
8
Клеверли
64
Мата
32
Руни
18
Уэлбек
3-2-3-1-1
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
2
Демичелис
16
Навас
3
Клиши
42
Туре
5
Фернандиньо
14
Насри
21
Сильва
10
Джеко
8
Клеверли
10
Кагава
10
Кагава
8
Клеверли
25
Феллайни
25
Валенсия
25
Валенсия
25
Феллайни
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
16
Навас
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
16
Навас
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
10
Джеко
21
Негредо
21
Негредо
10
Джеко
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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