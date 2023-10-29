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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 29 октября 2023
Манчестер Юнайтед
29.10.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
26'
Э. Холанд (П)
49'
Э. Холанд
80'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Желтая карточка
Б. Фернандеш
90'
+3
Желтая карточка
Антони
90'
+2
87'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Д. Грилиш
87'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Х. Альварес
Замена
Антони
️️️️
К. Эриксен
86'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
86'
80'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фоден
Пас отдал
Э. Холанд
Замена
С. Регилон
️️️️
В. Линделеф
74'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Р. Хойлунд
73'
49'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Б. Силва
Замена
М. Маунт
️️️️
С. Амрабат
46'
Желтая карточка
С. Амрабат
42'
42'
Желтая карточка
Ф. Фоден
Желтая карточка
А. Онана
26'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Холанд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
15
Магуайр
35
Эванс
29
Линделеф
2
Далот
4
Амрабат
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
24
Эриксен
8
Фернандеш
19
Хойлунд
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
24
Гвардиол
6
Стоунз
3
Диаш
16
Родри
10
Грилиш
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
9
Холанд
29
Линделеф
3
Регилон
3
Регилон
29
Линделеф
4
Амрабат
7
Маунт
7
Маунт
4
Амрабат
19
Хойлунд
17
Гарначо
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Эриксен
7
Антони
7
Антони
24
Эриксен
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
19
Альварес
8
Ковачич
8
Ковачич
19
Альварес
10
Грилиш
11
Доку
11
Доку
10
Грилиш
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
Алтай Баиндыр
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
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