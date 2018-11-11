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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 11 ноября 2018
Манчестер Сити
11.11.2018, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
12'
Д. Сильва
48'
С. Агуэро
86'
И. Гюндоган
58'
А. Марсьяль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Сильва
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Б. Силва
86'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Агуэро
75'
73'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Эррера
73'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Л. Сане
️️️️
Р. Марез
62'
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Марсьяль
57'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Лингард
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Марез
48'
42'
Желтая карточка
Л. Шоу
Желтая карточка
Б. Силва
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Б. Силва
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Уокер
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
10
Агуэро
21
Сильва
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
6
Смоллинг
3
Линделеф
15
Янг
18
Матич
21
Эррера
25
Феллайни
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
21
Сильва
47
Фоден
47
Фоден
21
Сильва
10
Агуэро
20
Гюндоган
20
Гюндоган
10
Агуэро
26
Марез
10
Сане
10
Сане
26
Марез
9
Рэшфорд
64
Мата
64
Мата
9
Рэшфорд
21
Эррера
4
Санчес
4
Санчес
21
Эррера
77
Лингард
9
Лукаку
9
Лукаку
77
Лингард
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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