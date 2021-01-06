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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 06 января 2021
Манчестер Юнайтед
06.01.2021, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
50'
Д. Стоунз
83'
Фернандиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Желтая карточка
Л. Шоу
90'
+1
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Фред
88'
83'
ГОЛ! 0:2!
Фернандиньо
79'
Замена
Родри
️️️️
Р. Марез
78'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Замена
М. Гринвуд
️️️️
С. Мактоминей
75'
Желтая карточка
Фред
69'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стоунз
48'
Желтая карточка
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-3-2-1
1
Хендерсон
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Мактоминей
8
Погба
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
4-2-3-1
1
Стеффен
2
Канселу
6
Стоунз
3
Диаш
47
Зинченко
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
47
Фоден
8
Мактоминей
11
Гринвуд
11
Гринвуд
8
Мактоминей
7
Фред
6
ван де Бек
6
ван де Бек
7
Фред
26
Марез
16
Родри
16
Родри
26
Марез
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
8
Феликс Нмеча
АП
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
8
Феликс Нмеча
АП
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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