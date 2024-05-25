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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 25 мая 2024
Манчестер Сити
25.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Кубок, Финал
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
87'
Ж. Доку
30'
А. Гарначо
39'
К. Мэйну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Х. Альварес
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
С. Мактоминей
90'
+3
Замена
М. Маунт
️️️️
С. Мактоминей
90'
+3
Замена
В. Линделеф
️️️️
А. Гарначо
ГОЛ! 1:2!
Ж. Доку
Пас отдал
Ф. Фоден
87'
74'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
М. Рэшфорд
73'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Х. Альварес
️️️️
К. Де Брюйне
56'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Ковачич
46'
Замена
М. Аканджи
️️️️
Н. Аке
46'
45'
Желтая карточка
К. Мэйну
39'
ГОЛ! 0:2!
К. Мэйну
Пас отдал
Б. Фернандеш
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарначо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ортега
6
Стоунз
15
Аке
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
8
Ковачич
47
Фоден
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
4-3-3
24
Онана
29
Ван-Биссака
19
Варан
6
Мартинес
2
Далот
37
Мэйну
4
Амрабат
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
15
Аке
25
Аканджи
25
Аканджи
15
Аке
8
Ковачич
11
Доку
11
Доку
8
Ковачич
26
Де Брюйне
19
Альварес
19
Альварес
26
Де Брюйне
6
Мартинес
35
Эванс
35
Эванс
6
Мартинес
17
Гарначо
3
Линделеф
3
Линделеф
17
Гарначо
8
Мактоминей
7
Маунт
7
Маунт
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
33
Скотт Карсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
11
Офсайды
1
3
Количество передач
664
248
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
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