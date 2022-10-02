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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 октября 2022
Манчестер Сити
02.10.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
6 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
8'
Ф. Фоден
34'
Э. Холанд
37'
Э. Холанд
44'
Ф. Фоден
64'
Э. Холанд
73'
Ф. Фоден
56'
Антони
84'
А. Марсьяль
90'
А. Марсьяль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
90'
ГОЛ с пенальти! 6:3!
А. Марсьяль
84'
ГОЛ! 6:2!
А. Марсьяль
80'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Замена
Р. Марез
️️️️
Ф. Фоден
75'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
И. Гюндоган
75'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Грилиш
75'
Замена
Х. Альварес
️️️️
К. Де Брюйне
75'
ГОЛ! 6:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Э. Холанд
73'
70'
Замена
Фред
️️️️
Д. Санчо
ГОЛ! 5:1!
Э. Холанд
Пас отдал
С. Гомес
64'
59'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
59'
Замена
Каземиро
️️️️
С. Мактоминей
56'
ГОЛ! 4:1!
Антони
Пас отдал
К. Эриксен
46'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Т. Маласья
ГОЛ! 4:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Э. Холанд
44'
Замена
С. Гомес
️️️️
К. Уокер
41'
40'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Р. Варан
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
37'
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
34'
23'
Желтая карточка
Т. Маласья
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Б. Силва
8'
2'
Желтая карточка
Д. Далот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
28
Аканджи
15
Аке
2
Канселу
20
Гюндоган
10
Грилиш
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
26
Де Брюйне
4-1-3-2
43
Де Хеа
2
Далот
19
Варан
6
Мартинес
3
Маласья
8
Мактоминей
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
24
Эриксен
19
Санчо
10
Грилиш
10
Палмер
10
Палмер
10
Грилиш
2
Уокер
17
Гомес
17
Гомес
2
Уокер
20
Гюндоган
14
Ляпорт
14
Ляпорт
20
Гюндоган
47
Фоден
26
Марез
26
Марез
47
Фоден
26
Де Брюйне
19
Альварес
19
Альварес
26
Де Брюйне
3
Маласья
23
Шоу
23
Шоу
3
Маласья
19
Варан
29
Линделеф
29
Линделеф
19
Варан
8
Мактоминей
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Мактоминей
19
Санчо
7
Фред
7
Фред
19
Санчо
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Том Хитон
ВР
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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