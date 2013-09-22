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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 сентября 2013
Манчестер Сити
22.09.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
16'
С. Агуэро
45+1'
Я. Туре
47'
С. Агуэро
50'
С. Насри
87'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
87'
ГОЛ! 4:1!
У. Руни
Замена
Х. Гарсия
️️️️
С. Агуэро
86'
Замена
Э. Джеко
️️️️
А. Негредо
75'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Х. Навас
71'
70'
Желтая карточка
Л. Валенсия
ГОЛ! 4:0!
С. Насри
Пас отдал
Х. Навас
50'
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Негредо
47'
ГОЛ! 2:0!
Я. Туре
Пас отдал
А. Негредо
45'
+1
30'
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Коларов
16'
Желтая карточка
М. Настасич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
3-2-3-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
22
Настасич
11
Коларов
16
Навас
14
Насри
5
Фернандиньо
42
Туре
10
Агуэро
21
Негредо
3-4-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
15
Видич
5
Фердинанд
6
Смоллинг
16
Кэррик
25
Феллайни
27
Эвра
25
Валенсия
32
Руни
18
Уэлбек
10
Агуэро
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
10
Агуэро
16
Навас
20
Милнер
20
Милнер
16
Навас
21
Негредо
10
Джеко
10
Джеко
21
Негредо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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