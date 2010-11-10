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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 10 ноября 2010
Манчестер Сити
10.11.2010, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
Э. Адебайор
️️️️
К. Тевес
+4
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Бербатов
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
У. Браун
Замена
Д. О'Ши
️️️️
П. Эвра
Травма
П. Эвра
Замена
У. Браун
️️️️
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
33
Пак Джи Сун
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
2
Туре
17
Боатенг
20
Милнер
18
Бэрри
34
Де Йонг
42
Туре
21
Сильва
32
Тевес
4-3-2-1
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
16
Кэррик
24
Флетчер
22
Скоулз
17
Нани
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
17
Боатенг
11
Коларов
11
Коларов
17
Боатенг
20
Милнер
11
Джонсон
11
Джонсон
20
Милнер
32
Тевес
25
Адебайор
25
Адебайор
32
Тевес
2
Рафаэл
30
Браун
30
Браун
2
Рафаэл
27
Эвра
16
О'Ши
16
О'Ши
27
Эвра
10
Бербатов
14
Чичарито
14
Чичарито
10
Бербатов
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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