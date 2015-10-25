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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 25 октября 2015
Манчестер Юнайтед
25.10.2015, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
88'
83'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
В. Бони
Замена
М. Дармиан
️️️️
Л. Валенсия
80'
76'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Я. Туре
Замена
М. Феллайни
️️️️
М. Шнейдерлен
74'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
66'
54'
Замена
Х. Навас
️️️️
Р. Стерлинг
44'
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
Х. Мата
38'
14'
Желтая карточка
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-2-1-1
43
Де Хеа
5
Рохо
6
Смоллинг
4
Джонс
25
Валенсия
14
Шнейдерлен
31
Швайнштайгер
9
Марсьяль
21
Эррера
64
Мата
32
Руни
4-2-1-2-1
1
Харт
3
Санья
4
Компани
30
Отаменди
11
Коларов
5
Фернандиньо
5
Фернандо
42
Туре
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
2
Бони
25
Валенсия
36
Дармиан
36
Дармиан
25
Валенсия
14
Шнейдерлен
25
Феллайни
25
Феллайни
14
Шнейдерлен
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
42
Туре
2
Демичелис
2
Демичелис
42
Туре
19
Стерлинг
16
Навас
16
Навас
19
Стерлинг
2
Бони
17
Ихеначо
17
Ихеначо
2
Бони
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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