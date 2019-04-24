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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 24 апреля 2019
Манчестер Юнайтед
24.04.2019, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
54'
Б. Силва
66'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Желтая карточка
Л. Шоу
89'
89'
Замена
Данило
️️️️
С. Агуэро
89'
Замена
Г. Жезус
️️️️
И. Гюндоган
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Дармиан
83'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Лингард
83'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
А. Перейра
72'
66'
ГОЛ! 0:2!
Л. Сане
Пас отдал
Р. Стерлинг
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
И. Гюндоган
51'
Замена
Л. Сане
️️️️
Фернандиньо
26'
Желтая карточка
А. Зинченко
Желтая карточка
А. Перейра
24'
10'
Желтая карточка
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-2-3
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
3
Линделеф
23
Шоу
36
Дармиан
7
Фред
8
Погба
77
Лингард
8
Перейра
9
Рэшфорд
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
4
Компани
14
Ляпорт
47
Зинченко
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
20
Силва
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Марсьяль
77
Лингард
36
Дармиан
4
Санчес
4
Санчес
36
Дармиан
8
Перейра
9
Лукаку
9
Лукаку
8
Перейра
10
Агуэро
13
Данило
13
Данило
10
Агуэро
5
Фернандиньо
10
Сане
10
Сане
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
9
Жезус
9
Жезус
20
Гюндоган
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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