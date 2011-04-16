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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 апреля 2011
Манчестер Сити
16.04.2011, суббота, 20:15
Англия. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
52'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
П. Виейра
️️️️
Д. Сильва
Замена
Фабио
️️️️
Д. О'Ши
Желтая карточка
В. Компани
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
А. Джонсон
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Замена
Андерсон
️️️️
Д. Бербатов
Красная карточка
П. Скоулз
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
Чичарито
️️️️
Л. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ПЗ
42
Яя Туре
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
33
Пак Джи Сун
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
11
Коларов
5
Сабалета
4
Компани
15
Лескотт
42
Туре
34
Де Йонг
18
Бэрри
11
Джонсон
21
Сильва
45
Балотелли
4-4-1-1
1
ван дер Сар
16
О'Ши
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
25
Валенсия
22
Скоулз
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
17
Нани
10
Бербатов
21
Сильва
0
Виейра
0
Виейра
21
Сильва
11
Джонсон
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
11
Джонсон
16
О'Ши
2
Фабио
2
Фабио
16
О'Ши
10
Бербатов
28
Андерсон
28
Андерсон
10
Бербатов
25
Валенсия
14
Чичарито
14
Чичарито
25
Валенсия
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:10 (прямая) "Спорт 1" 20:10 (прямая)
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