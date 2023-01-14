Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 14 января 2023
Манчестер Юнайтед
14.01.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
78'
Б. Фернандеш
82'
М. Рэшфорд
60'
Д. Грилиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Каземиро
90'
+3
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Т. Маласья
90'
+2
Замена
Г. Магуайр
️️️️
М. Рэшфорд
90'
+2
Желтая карточка
Каземиро
89'
Желтая карточка
Фред
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Гарначо
82'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Каземиро
78'
Замена
А. Гарначо
️️️️
К. Эриксен
72'
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
К. Де Брюйне
57'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
Замена
Антони
️️️️
А. Марсьяль
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
24
Кристиан Эриксен
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Антони
ПВ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
3
Маласья
19
Варан
23
Шоу
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
7
Фред
24
Эриксен
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
28
Аканджи
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
26
Марез
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
26
Де Брюйне
9
Рэшфорд
5
Магуайр
5
Магуайр
9
Рэшфорд
3
Маласья
6
Мартинес
6
Мартинес
3
Маласья
5
Каземиро
8
Мактоминей
8
Мактоминей
5
Каземиро
24
Эриксен
17
Гарначо
17
Гарначо
24
Эриксен
9
Марсьяль
7
Антони
7
Антони
9
Марсьяль
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
20:13
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
Вчера, 16:40
1
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
Вчера, 18:20
3
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
Вчера, 09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+