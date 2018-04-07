Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 апреля 2018
Манчестер Сити
07.04.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
25'
В. Компани
30'
И. Гюндоган
53'
П. Погба
55'
П. Погба
69'
К. Смоллинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Замена
В. Линделеф
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
Г. Жезус
90'
+3
Желтая карточка
В. Компани
90'
+2
Желтая карточка
Данило
90'
+1
85'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Д. Лингард
82'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Санчес
81'
Желтая карточка
П. Погба
Желтая карточка
С. Агуэро
79'
Желтая карточка
Фернандиньо
79'
Замена
С. Агуэро
️️️️
И. Гюндоган
76'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Б. Силва
72'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Д. Сильва
72'
69'
ГОЛ! 2:3!
К. Смоллинг
Пас отдал
А. Санчес
Желтая карточка
Р. Стерлинг
62'
55'
ГОЛ! 2:2!
П. Погба
Пас отдал
А. Санчес
53'
ГОЛ! 2:1!
П. Погба
Пас отдал
Н. Матич
37'
Желтая карточка
А. Эррера
ГОЛ! 2:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Стерлинг
30'
ГОЛ! 1:0!
В. Компани
Пас отдал
Л. Сане
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
18
Фабиан Делф
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
18
Делф
30
Отаменди
4
Компани
13
Данило
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
10
Сане
21
Сильва
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
25
Валенсия
3
Байи
6
Смоллинг
15
Янг
18
Матич
8
Погба
21
Эррера
77
Лингард
9
Лукаку
4
Санчес
21
Сильва
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
21
Сильва
20
Силва
9
Жезус
9
Жезус
20
Силва
20
Гюндоган
10
Агуэро
10
Агуэро
20
Гюндоган
21
Эррера
3
Линделеф
3
Линделеф
21
Эррера
77
Лингард
8
Мактоминей
8
Мактоминей
77
Лингард
4
Санчес
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
4
Санчес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
1
Клаудио Браво
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
2
Жоэл Перейра
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
19:48
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
17:17
1
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
17:17
1
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
19:48
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
18 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+