Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 08 марта 2020
Манчестер Юнайтед
08.03.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
30'
А. Марсьяль
90+6'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
90'
+8
Желтая карточка
Г. Жезус
ГОЛ! 2:0!
С. Мактоминей
90'
+6
Желтая карточка
Г. Магуайр
90'
+5
Замена
О. Игало
️️️️
Б. Фернандеш
88'
Замена
Э. Байи
️️️️
Б. Уильямс
78'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
А. Марсьяль
78'
77'
Замена
Б. Менди
️️️️
А. Зинченко
60'
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
59'
Желтая карточка
Ж. Канселу
59'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
Фред
42'
30'
Желтая карточка
Родри
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Б. Фернандеш
30'
29'
Желтая карточка
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
5
Магуайр
33
Уильямс
18
Матич
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Фернандеш
7
Джеймс
9
Марсьяль
3-1-2-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
30
Отаменди
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
47
Фоден
20
Силва
19
Стерлинг
10
Агуэро
33
Уильямс
3
Байи
3
Байи
33
Уильямс
9
Марсьяль
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Марсьяль
8
Фернандеш
9
Игало
9
Игало
8
Фернандеш
47
Зинченко
23
Менди
23
Менди
47
Зинченко
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Клаудио Браво
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
9
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
21 ноября
3
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
9
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
21 ноября
3
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+