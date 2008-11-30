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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 ноября 2008
Манчестер Сити
30.11.2008, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
42'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. О'Ши
️️️️
П. Джи Сун
Желтая карточка
М. Кэррик
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Д. Старридж
️️️️
М. Ричардс
Вторая желтая
К. Роналду
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Д. Васселл
Замена
Элано
️️️️
Д. Хаманн
Желтая карточка
Д. Васселл
+1
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
М. Кэррик
Желтая карточка
С. Айрленд
Желтая карточка
Д. Флетчер
Желтая карточка
Фабио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Ричард Данн
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
0
Дитмар Хаманн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Майкл Болл
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
8
Элано
ЦП
21
Жо
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-4-1
1
Харт
22
Гарридо
4
Компани
22
Данн
4
Ричардс
37
Васселл
0
Хаманн
7
Айрленд
98
Райт-Филлипс
70
Робиньо
4-3-3
1
ван дер Сар
2
Фабио
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
24
Флетчер
32
Руни
7
Роналду
10
Бербатов
37
Васселл
5
Сабалета
5
Сабалета
37
Васселл
0
Хаманн
8
Элано
8
Элано
0
Хаманн
4
Ричардс
15
Старридж
15
Старридж
4
Ричардс
33
Пак Джи Сун
16
О'Ши
16
О'Ши
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
11
Гиггз
11
Гиггз
10
Бербатов
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Майкл Болл
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Майкл Болл
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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