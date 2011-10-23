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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 23 октября 2011
Манчестер Юнайтед
23.10.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 6
Завершен
Манчестер Сити
78'
Д. Флетчер
21'
М. Балотелли
58'
М. Балотелли
67'
С. Агуэро
88'
Э. Джеко
89'
Д. Сильва
90+2'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
+2
ГОЛ! 1:6!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 1:5!
Д. Сильва
Пас отдал
Э. Джеко
ГОЛ! 1:4!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Лескотт
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
М. Ричардс
Желтая карточка
Д. Уэлбек
ГОЛ! 1:3!
Д. Флетчер
Пас отдал
Чичарито
Желтая карточка
К. Смоллинг
Желтая карточка
Э. Джеко
Замена
С. Насри
️️️️
С. Агуэро
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Балотелли
ГОЛ! 0:3!
С. Агуэро
Пас отдал
М. Ричардс
Желтая карточка
П. Эвра
Замена
Чичарито
️️️️
Нани
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Андерсон
Желтая карточка
Андерсон
ГОЛ! 0:2!
М. Балотелли
Пас отдал
Д. Милнер
Красная карточка
Д. Эванс
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 0:1!
М. Балотелли
Пас отдал
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
15
Янг
6
Смоллинг
24
Флетчер
28
Андерсон
17
Нани
32
Руни
18
Уэлбек
4-2-1-1-2
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
15
Лескотт
3
Клиши
42
Туре
18
Бэрри
20
Милнер
21
Сильва
45
Балотелли
10
Агуэро
28
Андерсон
4
Джонс
4
Джонс
28
Андерсон
17
Нани
14
Чичарито
14
Чичарито
17
Нани
20
Милнер
11
Коларов
11
Коларов
20
Милнер
10
Агуэро
14
Насри
14
Насри
10
Агуэро
45
Балотелли
10
Джеко
10
Джеко
45
Балотелли
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия-2" 16:55 (прямая) 03:10 (понедельник, 24 октября)
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