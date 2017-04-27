Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 апреля 2017
Манчестер Сити
27.04.2017, четверг, 22:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Рэшфорд
Желтая карточка
Г. Жезус
89'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Стерлинг
86'
86'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Г. Мхитарян
84'
Вторая желтая
М. Феллайни
83'
Желтая карточка
М. Феллайни
80'
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Х. Навас
️️️️
Л. Сане
80'
Замена
В. Кабальеро
️️️️
К. Браво
79'
Травма
К. Браво
77'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
5
Фернандиньо
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
4-2-3-1
1
Браво
11
Коларов
4
Компани
30
Отаменди
5
Сабалета
42
Туре
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
4-1-3-2
43
Де Хеа
25
Валенсия
17
Блинд
3
Байи
36
Дармиан
16
Кэррик
22
Мхитарян
21
Эррера
25
Феллайни
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
1
Браво
13
Кабальеро
13
Кабальеро
1
Браво
10
Сане
16
Навас
16
Навас
10
Сане
19
Стерлинг
9
Жезус
9
Жезус
19
Стерлинг
9
Рэшфорд
15
Янг
15
Янг
9
Рэшфорд
22
Мхитарян
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
22
Мхитарян
9
Марсьяль
77
Лингард
77
Лингард
9
Марсьяль
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
16:22
5
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
16:22
5
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+