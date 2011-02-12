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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 12 февраля 2011
Манчестер Юнайтед
12.02.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
41'
Нани
77'
У. Руни
65'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Желтая карточка
Р. Гиггз
Замена
М. Кэррик
️️️️
П. Скоулз
ГОЛ! 2:1!
У. Руни
Пас отдал
Нани
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Андерсон
ГОЛ! 1:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Э. Джеко
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Милнер
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
А. Коларов
Желтая карточка
Д. Милнер
ГОЛ! 1:0!
Нани
Пас отдал
Р. Гиггз
18'
Желтая карточка
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Александар Коларов
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
21
Жо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-2-1
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
6
Смоллинг
16
О'Ши
28
Андерсон
22
Скоулз
24
Флетчер
11
Гиггз
17
Нани
32
Руни
4-4-1-1
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
18
Бэрри
20
Милнер
42
Туре
11
Коларов
21
Сильва
32
Тевес
22
Скоулз
16
Кэррик
16
Кэррик
22
Скоулз
28
Андерсон
10
Бербатов
10
Бербатов
28
Андерсон
11
Коларов
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
11
Коларов
20
Милнер
10
Джеко
10
Джеко
20
Милнер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
24
Шей Гивен
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Олд Траффорд
Посещаемость:
75322 из 75731 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:30 (прямая) "Россия 2" 21:05 (в записи)
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