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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 12 апреля 2015
Манчестер Юнайтед
12.04.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
4 : 2
Завершен
Манчестер Сити
14'
Э. Янг
27'
М. Феллайни
67'
Х. Мата
73'
К. Смоллинг
8'
С. Агуэро
89'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
89'
ГОЛ! 4:2!
С. Агуэро
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
Травма
М. Кэррик
88'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
М. Феллайни
83'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Х. Мата
80'
Замена
М. Рохо
️️️️
Ф. Джонс
75'
74'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Х. Навас
ГОЛ! 4:1!
К. Смоллинг
Пас отдал
Э. Янг
73'
ГОЛ! 3:1!
Х. Мата
Пас отдал
У. Руни
67'
62'
Замена
С. Насри
️️️️
Д. Милнер
61'
Травма
Д. Милнер
46'
Замена
Э. Мангала
️️️️
В. Компани
43'
Желтая карточка
В. Компани
33'
Желтая карточка
Д. Сильва
ГОЛ! 2:1!
М. Феллайни
Пас отдал
Э. Янг
27'
23'
Желтая карточка
Д. Милнер
ГОЛ! 1:1!
Э. Янг
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
6
Смоллинг
17
Блинд
16
Кэррик
25
Валенсия
25
Феллайни
21
Эррера
64
Мата
32
Руни
3-3-2-1-1
1
Харт
5
Сабалета
2
Демичелис
4
Компани
16
Навас
5
Фернандиньо
3
Клиши
20
Милнер
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
4
Джонс
5
Рохо
5
Рохо
4
Джонс
64
Мата
11
Ди Мария
11
Ди Мария
64
Мата
25
Феллайни
9
Фалькао
9
Фалькао
25
Феллайни
4
Компани
5
Мангала
5
Мангала
4
Компани
20
Милнер
14
Насри
14
Насри
20
Милнер
16
Навас
8
Лэмпард
8
Лэмпард
16
Навас
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Фернандо
ОП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Фернандо
ОП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1 17:25 (прямая)
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