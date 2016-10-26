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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 26 октября 2016
Манчестер Юнайтед
26.10.2016, среда, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
54'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Желтая карточка
З. Ибрагимович
90'
+1
Желтая карточка
П. Погба
90'
+1
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Рэшфорд
82'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Х. Мата
73'
71'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Нолито
63'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Л. Сане
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
З. Ибрагимович
54'
46'
Замена
А. Коларов
️️️️
В. Компани
Желтая карточка
Л. Валенсия
26'
13'
Желтая карточка
К. Ихеначо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
16
Майкл Кэррик
(К)
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
3
Нолито
ЛВ
5
Фернандо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Манчестер Сити
1
Ангус Ганн
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
17
Блинд
23
Шоу
5
Рохо
25
Валенсия
21
Эррера
16
Кэррик
8
Погба
9
Рэшфорд
64
Мата
11
Ибрагимович
3-3-1-2-1
13
Кабальеро
16
Навас
4
Компани
30
Отаменди
24
Маффео
5
Фернандо
3
Клиши
24
Гарсия
10
Сане
3
Нолито
17
Ихеначо
64
Мата
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
64
Мата
9
Рэшфорд
77
Лингард
77
Лингард
9
Рэшфорд
4
Компани
11
Коларов
11
Коларов
4
Компани
10
Сане
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Сане
3
Нолито
10
Агуэро
10
Агуэро
3
Нолито
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Ангус Ганн
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Евроспорт 1
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