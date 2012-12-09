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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 декабря 2012
Манчестер Сити
09.12.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
60'
Я. Туре
86'
П. Хавьер Сабалета
16'
У. Руни
29'
У. Руни
90+2'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Джонс
Желтая карточка
Г. Бэрри
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Р. ван Перси
Желтая карточка
К. Тевес
89'
88'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Т. Клеверли
ГОЛ! 2:2!
П. Хавьер Сабалета
86'
85'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Л. Валенсия
Замена
Э. Джеко
️️️️
Я. Туре
84'
Желтая карточка
Я. Туре
75'
73'
Желтая карточка
У. Руни
62'
Желтая карточка
Р. Фердинанд
ГОЛ! 1:2!
Я. Туре
Пас отдал
К. Тевес
60'
Желтая карточка
С. Насри
54'
Замена
К. Тевес
️️️️
М. Балотелли
52'
49'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Д. Эванс
29'
ГОЛ! 0:2!
У. Руни
Пас отдал
Рафаэл
Замена
К. Туре
️️️️
В. Компани
21'
16'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
22
Настасич
5
Сабалета
14
Насри
42
Туре
18
Бэрри
21
Сильва
45
Балотелли
10
Агуэро
3-2-3-2
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
2
Рафаэл
15
Янг
25
Валенсия
8
Клеверли
16
Кэррик
32
Руни
32
ван Перси
4
Компани
2
Туре
2
Туре
4
Компани
42
Туре
10
Джеко
10
Джеко
42
Туре
45
Балотелли
32
Тевес
32
Тевес
45
Балотелли
35
Эванс
6
Смоллинг
6
Смоллинг
35
Эванс
25
Валенсия
4
Джонс
4
Джонс
25
Валенсия
8
Клеверли
18
Уэлбек
18
Уэлбек
8
Клеверли
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Роберто Манчини
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
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