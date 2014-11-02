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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2014
Манчестер Сити
02.11.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
62'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
Фернандиньо
️️️️
С. Агуэро
84'
81'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Р. ван Перси
Желтая карточка
Фернандо
79'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
77'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Йоветич
71'
Замена
С. Насри
️️️️
Д. Милнер
69'
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Г. Клиши
62'
Желтая карточка
М. Демичелис
59'
54'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
М. Рохо
52'
Травма
М. Рохо
42'
Замена
М. Кэррик
️️️️
А. Янузай
39'
Вторая желтая
К. Смоллинг
31'
Желтая карточка
К. Смоллинг
27'
Желтая карточка
Д. Блинд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛАЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
3-3-2-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
2
Демичелис
3
Клиши
5
Фернандо
16
Навас
20
Милнер
42
Туре
9
Йоветич
10
Агуэро
3-2-1-2-2
43
Де Хеа
6
Смоллинг
5
Рохо
17
Блинд
25
Валенсия
23
Шоу
25
Феллайни
24
Янузай
11
Ди Мария
32
Руни
32
ван Перси
20
Милнер
14
Насри
14
Насри
20
Милнер
10
Агуэро
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
10
Агуэро
9
Йоветич
10
Джеко
10
Джеко
9
Йоветич
5
Рохо
17
МакНэйр
17
МакНэйр
5
Рохо
24
Янузай
16
Кэррик
16
Кэррик
24
Янузай
32
ван Перси
21
Уилсон
21
Уилсон
32
ван Перси
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Андерс Линдегаард
ВР
21
Андер Эррера
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
21
Андер Эррера
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 15:55 (прямая)
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