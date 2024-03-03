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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 03 марта 2024
Манчестер Сити
03.03.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
56'
Ф. Фоден
80'
Ф. Фоден
90+1'
Э. Холанд
8'
М. Рэшфорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
О. Бобб
️️️️
Ф. Фоден
90'
+7
ГОЛ! 3:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Родри
90'
+1
82'
Замена
С. Амрабат
️️️️
К. Мэйну
82'
Замена
О. Форсон
️️️️
А. Гарначо
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Х. Альварес
80'
74'
Замена
Антони
️️️️
М. Рэшфорд
69'
Замена
В. Камбвала
️️️️
Д. Эванс
68'
Желтая карточка
Р. Варан
Замена
Х. Альварес
️️️️
Ж. Доку
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Родри
56'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
4-1-3-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
3
Диаш
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
47
Фоден
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
11
Доку
4-1-2-3
24
Онана
2
Далот
35
Эванс
29
Линделеф
19
Варан
5
Каземиро
37
Мэйну
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
47
Фоден
14
Бобб
14
Бобб
47
Фоден
11
Доку
19
Альварес
19
Альварес
11
Доку
35
Эванс
53
Камбвала
53
Камбвала
35
Эванс
37
Мэйну
4
Амрабат
4
Амрабат
37
Мэйну
9
Рэшфорд
7
Антони
7
Антони
9
Рэшфорд
17
Гарначо
11
Форсон
11
Форсон
17
Гарначо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
27
2
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
15
2
Нарушения
5
10
Офсайды
0
1
Количество передач
792
288
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
3.32
0.22
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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